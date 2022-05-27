كولومبيا تحظر بيع واستهلاك الكحول للحفاظ على النظام العام خلال انتخابات الرئاسة

فاطمة شوقى

قررت وزارة الداخلية الكولومبية حظر وتقييد بيع واستهلاك المشروبات الكحولية من أجل الحفاظ على النظام العام خلال الانتخابات الرئاسية في كولمبيا المقررة 29 مايو الجارى، وفقا لصحيفة "التيمبو " الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم حظر وتقييد بيع واستهلاك المشروبات الكحولية بداية من السبت 28 مايو حتى الإثنين 30 مايو.

وهناك ثمانية مرشحين للرئاسة فى هذه الجولة الأولى، وإذا لم يحصل أى منهم على أغلبية بسيطة من الأصوات - كما تشير استطلاعات الرأى - فستكون هناك جولة ثانية بين أكثر اثنين تم التصويت عليهما في 19 يونيو لتحديد من يخلف الرئيس الحالى، إيفان دوكى، والفائز بالمنصب سيتولى مهام عمله فى 7 أغسطس.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن المرشح اليسارى جوستافو بيترو ، هو الذى يتصدر حتى الآن استطلاعات الرأى، وأنهى حملته الانتخابية الأحد الماضى، قائلا لمؤيديه: "اسمى جوستافو بيترو وأريد أن أكون لك رئيس"، وترى الصحيفة أن اليسار يمكنه الاستفادة من التغير الذى يطالب به الشعب الكولومبى للوصول إلى السلطة لأول مرة على يد جوستافو بيترو ، المرشح الأوفر حظا فى جميع استطلاعات الرأى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في بلد سئم من العنف الناجم عن النزاع المسلح وتهريب المخدرات والجريمة والفساد والفقر وعدم المساواة التي ظهرت في الاحتجاجات الاجتماعية العام الماضي، وجد بيترو، عضو مجلس الشيوخ ورئيس بلدية بوجوتا السابق ، أرضًا خصبة لخطابه من أجل التغيير.

وقالت ساندرا بوردا محللة سياسية "السبب وراء تصدر جوستافو بيترو في استطلاعات الرأي هو أن أوضح توقع للتغيير يتم تجسيده من قبله لأنه شخص لا يعتبره الناس عضوًا في المؤسسة السياسية.