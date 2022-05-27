غرق شخص بترعة وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

غرق شخص في ترعة بقرية عبد الدايم مركز سيدي سالم، لانزلاق قدمه بالترعة فغرق، كما أصيب 4 آخرين في مشاجرة بسيدي غازي، وجرى نقل جثمان الغريق لمشرحة مستشفى سيدي سالم، والمصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي.



تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم يفيد بغرق عبدالسلام احمد عبدالسلام، 51 سنة بترعة قرية عبد الدايم مركز سيدي سالم، عندما كان على حافة الترعة فانزلقت قدماه.



كما أصيب آخرين في مشاجرة بين طرفين بمدينة سيدي غازي، فأصيب عبدالفتاح عبد العزيز يونس، 40 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وحاتم محمد الشافعي، 48 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووليد الشافعي أحمد، 35سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سيدي غازي، خروج تحسن، ومحمد الشافعي أحمد، 70 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتحسنت حالتهم وخرجوا من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة بمستشفى سيدي غازي المركزي.