ضبط 350 شيكارة أسمدة مدعمة قبل بيعهم بالسوق السوداء فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمة ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية .



وشدد محافظ البحيرة على التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .



وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة على الأسواق بالتعاون مع مباحث التموين بمركز الدلنجات .



أسفرت الحملات، عن ضبط 350 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة، وممنوع تداوله في الأسواق لدي أحد التجار قام بتجميعهم لإعادة بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف .



أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير الرقابة التجارة الداخلية ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.