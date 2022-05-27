ضبط عاطل يدير شقة مفروشة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المدارس بمدينة الغردقة.



وتلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس قسم مباحث الآداب، والرائد محمد غلاب، معاون مباحث القسم من ضبط عاطل يدير شقة مفروشة بمنطقة الهضبة الشمالية في شارع المدارس بالغردقة، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1000 جنيه في الليلة، وتم القبض على رجل وسيدة أثناء ممارسة الرزيلة داخل الشقة.



وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيات.