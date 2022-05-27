ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب أدوية داخل عبوات مستحضرات تجميل

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة راكب مصري تهريب كمية من الأدوية داخل عبوات مستحضرات تجميل.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

لاحظ أحمد سيد ابراهيم عافية مدير الجمرك المشرف على صالة الوصول، ارتباك الراكب وتوتره فقام بتكليف أحمد أمين محمد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من عبوات وشرائط الأدوية غالية الثمن مخبأة داخل عبوات مستحضرات تجميل مغلقة بتغليف المصنع.

وبتفتيش الراكب ذاتيا، وجد علب كارتونية خاصة بالأدوية، فأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.