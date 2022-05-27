ضبط أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بصيدلية دون ترخيص بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل صيدلية بدون ترخيص خلال حملات رقابية مفاجئة بنطاق مركز فاقوس، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والصيدليات للتأكد من صلاحية المنتجات والسلع والعقاقير ومطابقتها للاشتراطات الصحية والتخزينية والمواصفات القياسية، وكذلك مراجعة تراخيص مزاولة النشاط لتنفيذ القانون على المخالفين.



شنت إدارة تموين فاقوس حملة مشتركة مع إدارة التفتيش الصيدلى بالشرقية وبالاشتراك مع مركز شرطة فاقوس، وأسفرت الحملة عن ضبط "ا. ا. ع" صاحب مكان غير مرخص لبيع الأدوية البشرية يحمل لافتة باسم صيدلية بناحية الجواهرة – السنيطة بنطاق مركز فاقوس، وجرى تحرير المحضر رقم 9606 لسنة 2022 م جنح مركز شرطة فاقوس ضده لإدارته وتشغيله مكانا غير مرخص لبيع الأدوية من الجهات المختصة، وتم التحفظ على عدد 110 علب أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات مختلفة الأنواع، وأدوية مقصوصة ومنفصلة في غير عبواتها الأصلية عبارة عن عدد 179 قرصا وكبسولة مختلفة الأنواع، وكذلك أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، فضلاً عن ضبط أدوية ثلاجة محفوظة في درجات حرارة غير مناسبة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.





