صعود أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات الأسبوع.. ومؤشر فاداكس يرتفع 1.643%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، وصعد المؤشر العام ل سوق دبي المالي بنسبة 0.02% رابحًا 0.93 نقطة ليغلق عند مستوى 3296.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 92.7 مليون سهم محققة ما قيمته 245.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4856 صفقة لـ30 سهمًا.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.74%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، وأخيرًا قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.2%، 0.12%، على التوالى.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.64%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10.13%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.67%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.29%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.5 مليون ورقة بقيمة 95.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.18%.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.643% رابحًا 156.14 نقطة ليغلق عند مستوى 9658.74 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.839 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 333.4 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 9358 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.85%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.8%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.95%، 0.03%، على التوالى.

وارتفع 30 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 14.81%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 7.96%، ثم سهم "بنك أبو ظبي الأول" بنسبة 5.98%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 1.82%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 1.63%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 1.36%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 293.1 مليون درهم.