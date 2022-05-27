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صحيفة روسية: شركة سويسرية تبتكر أول اختبار لتشخيص جدرى القرود فى العالم

الجمعة، 27 مايو 2022 10:57 ص
صحيفة روسية: شركة سويسرية تبتكر أول اختبار لتشخيص جدرى القرود فى العالم ابتكار اول اختبار لاكتشاف جدري القرود
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة Lenta.RU الروسية، إن شركة روش"Roche"، السويسرية للأدوية، وخبراءها بالتعاون مع خبراء فرعها ابتكروا 3 أنواع من الاختبارات للكشف عن فيروس جدرى القردة.

وقد أطلق على المجموعات النموذجية المعيارية اسم  لايت مكسLightMix، وهذه النماذج تسمح بتقييم انتشار الفيروس، ويمكن أن تساعد على متابعة "التأثير المحتمل للعلاج والتطعيم وإجراءت الصحة العامة".

وتشير الشركة، إلى أن أحد أنظمة الاختبار يكتشف فيروس الجدري، والثاني فيروس جدري القرود، والثالث جميع أنواع فيروسات الجدري.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت في العالم 157 إصابة مؤكدة بجدري القرود بين البشر، وهناك 106 آخرين يشتبه بإصابتهم وهم تحت المراقبة، وأن أكثر الإصابات في إسبانيا والبرتغال وبريطانيا.

وكانت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، قد أكدت خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية يوم أمس الخميس، إننا لا نتوقع أن ينتشر جدري القرود مثل فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية فى المطارات ستكون مختلفة، لأنه يختلف عن كورونا الذى ينتشر من خلال التنفس، وبالتالى يكون كورونا أكثر انتشارا عن جدرى القرود، ولا نتوقع أن يصل إلى جائحة.


جدري القرود

اول اختبار لتشخيص جدري القرود

الجدري

روش تبتكر اول اختبار لجدرى القرود

الصحة العالمية


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