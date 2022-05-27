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سفير مصر فى المغرب لـ"اليوم السابع": أول رحلة لمشجعى الأهلى تصل ظهر السبت

الجمعة، 27 مايو 2022 07:03 م
سفير مصر فى المغرب لـ"اليوم السابع": أول رحلة لمشجعى الأهلى تصل ظهر السبت السفير ياسر عثمان سفير مصر لدى المغرب
كتب أحمد جمعة

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أكد السفير ياسر عثمان سفير مصر لدى المملكة المغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الجمعة، أن أول رحلة لمشجعى فريق النادى الأهلى سيصلون إلى مطار الدار البيضاء ظهر غد السبت على متن شركة مصر للطيران الوطنية، وذلك لحضور نهائى دورى أبطال أفريقيا بين النادى الأهلى والوداد المغربى يوم الاثنين المقبل على ملعب محمد الخامس، مشيرا إلى أن السفارة المصرية ستفعل آلية سلسة لحصول المشجعين على التأشيرة وتذاكر المباراة.

كان ياسر عثمان سفير مصر لدى المغرب قد كشف ملامح خطة البعثة الدبلوماسية المصرية لدى المملكة لتأمين وصول جماهير النادى الأهلى لـ مركب محمد الخامس، الذى يستضيف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا بين حامل اللقب، والأكثر تتويجاً بالأميرة السمراء ، ونادى الوداد المغربى.

وأكد السفير المصرى لدى المغرب فى لقاء خاص مع تليفزيون "اليوم السابع" أن المشجعين المسافرين سيحصلون على تأشيرة دخول المغرب وتذاكر المباراة فى مطار الدار البيضاء، مشيرًا إلى أن الشركتين الوطنيتين اللتين تم تكليفهما من مجلس إدارة النادى الأهلى ستقدمان قائمة بأسماء المشجعين، وهم الذين سيحصلون على تذاكر دخول المباراة بعد الوصول إلى المغرب.

ولفت إلى أن الحصول على التأشيرة للمشجعين سيتم عند الوصول لمطار الدار البيضاء، موضحا أنه سيتم تخصيص مكتب خاص سيكتب عليه أنه مخصص لمشجعى النادى الأهلي، مضيفا: "سيتم إعطاء من وردت أسماءهم فى القائمة من الشركات المكلفة من النادى الأهلى لنقل الجماهير التأشيرة والتذاكر".

وأوضح السفير المصرى لدى المغرب أن المكتب المخصص لمشجعى الأهلى سيتواجد فيه مندوب عن السفارة المصرية لدى المغرب وممثل عن الخارجية المغربية ومندوب عن اتحاد كرة القدم المغربي، مؤكدا أنه سيتم استقبال المشجعين وكل من ورد اسمه فى القائمة سيتم إعطاءه التأشيرة وتذكرة حضور المباراة، لافتا إلى أن أى شخص سيتحرك بشكل فردى ويسافر إلى المغرب لن يحصل على تذكرة مباراة الأهلى مع الوداد المغربي.

وعن الجالية المصرية المتواجدة فى المغرب، أكد السفير ياسر عثمان أنه تم التوصل مع اتحاد الكرة المغربى على آلية لإنشاء منفذ فى مدينة الدار البيضاء والتى تضم عدد كبير من أبناء الجالية فى المدينة، على أن يتم الإعلان عنه فى غضون 48 ساعة من الجانب المغربي.

وأشاد السفير ياسر عثمان فى ختام تصريحاته لـ"اليوم السابع" بالجانب المغربى الذى بادر بتقديم تسهيلات كبيرة وأبدى استعداده لتقديم كل المساعدة المطلوبة لبعثة النادى الأهلى والجماهير، انطلاقا من حرصه على العلاقات الممتازة مع مصر وسعيه لإنجاح هذا الحدث الرياضى المهم.

وأوضح سفير مصر لدى المغرب أن الاتحاد الافريقى "كاف" أعلن تخصيص 10 آلاف تذكرة للجماهير المصرية ومشجعى النادى الأهلى ومثلهم للوداد و5 آلاف تذكرة للرعاة، مؤكدا أنه سيتم تخصيص مدرج كامل لجماهير النادى الاهلى وسيتم تأمينه، فضلا عن تخصيص مدخل خاص لجماهير الأهلى وسيجرى أيضا تأمينه بشكل كامل من السلطات المغربية.


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