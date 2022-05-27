زوجان يشتركان فى سرقة المنازل بالجيزة.. اعرف التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام شخص وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "المغافلة"، بادعائهما بأنهما من شركات مبيدات الحشرات، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط التشكيل العصابى بالجيزة المتخصص نشاطه فى ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وتم بارشادهما ضبط المسروقات وبعض المبالغ المالية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمين.