اليوم السابع
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رابطة علماء العراق تشيد بجهود الإمام الأكبر والأزهر فى خدمة قضايا الدين والسلام

الجمعة، 27 مايو 2022 07:31 م
رابطة علماء العراق تشيد بجهود الإمام الأكبر والأزهر فى خدمة قضايا الدين والسلام
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفدًا عراقيًّا برئاسة الشيخ حامد عبد العزيز الشيخ حمد رئيس جمعية رابطة العلماء فى العراق.

 

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن العراق بلد عزيز على قلوب العرب جميعًا، والتاريخ يشهد بما للعراق من تأثير ومكانة دينية وتعليمية فى المنطقة، وأن الأزهر يرحب دائمًا بكل علماء العراق وأهله ومسؤوليه، ويسعد باستقبال أبناء العراق في جامعة الأزهر، ولن يدخر الأزهر جهدًا في خدمة العلم وقضايا الأمة وفتح باب التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات العلمية والدينية في العراق، لما لعلماء الدين من أهمية ودور بارز في خدمة المجتمعات وأمن الدول واستقرارها.

 

من جانبه، عبر رئيس الوفد العراقي عن تقديره الكبير لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود على رأس المؤسسة الأزهرية التي هي مؤسسة لكل المسلمين في العالم، ولها دورها الرائد في خدمة قضايا الدين والسلام، مؤكدين حرصهم على التعاون مع مشيخة الأزهر وحرص علماء العراق على افتتاح فرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في العراق، وتسهيل مهمة طلاب العراق الدارسين والراغبين في الدراسة بالأزهر.


العراق

الازهر الشريف

شيخ الازهر

احمد الطيب


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