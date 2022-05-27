رئيس مدينة الواسطى ببنى سويف: بدء تنفيذ محطة المعالجة لصرف المنطقة الصناعية

بنى سويف هانى فتحى

قال المحاسب محمد بكري رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، أنه جرى البدء فى عمل جسات أرض محطة المعالجة للصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية "كوم أبو راضي" على مساحة 52 ألف متر مربع، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأشار بكرى، لـ اليوم السابع، إلى قيام مسئولى المجسات بنهو 80% من الأعمال، تمهيداً لبدء إنشاء المحطة، من خلال هيئة التنمية الصناعية.



وأضاف بكرى، إن المحطة تهدف لضمان المعالجة التامة، ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة الصرف على مصرف اللبيني، وتوفير حياة كريمة وبيئة صحية للقرى المحيطة بذلك المصرف.



وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، أن المشروع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية، بالعمل المستمر والتواصل الميداني لمتابعة سرعة الاستجابة للشكاوى، والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها، وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق حياة كريمة وبيئة صحية للمواطنين.