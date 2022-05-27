رئيس كازاخستان: لا توجد قضايا سياسية مع قيرغيزستان ونرحب بالتعاون معها

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أنه لا يوجد أى قضايا سياسية عالقة بين بلاده وقيرغيزستان.
ونقلت وكالة أنباء "آكى برس" القيرغيزية عن توكاييف- خلال محادثاته مع الرئيس القيرغيزى صدير جاباروف، في بيشكيك- قوله : "نرحب بتجديد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون".
ومن جانبه، قال الرئيس القيرغيزى صدير جاباروف: إننا نحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا هذا العام، من المهم تجديد الاتفاق الثنائي لعلاقات الحلفاء، الأمر الذي سيسمح بعلاقاتنا إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى.
وأضاف جاباروف: أقترح أن تقوم وزارتا خارجية البلدين بإعداد اتفاق متجدد للعلاقات المتحالفة بين قيرغيزستان وكازاخستان للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى المشترك بين الدول، وأؤكد أن كازاخستان شريك استراتيجى لقيرغيزستان.
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