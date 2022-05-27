اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 02:19 ص
أكرم القصاص
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رئيس كازاخستان: لا توجد قضايا سياسية مع قيرغيزستان ونرحب بالتعاون معها

الجمعة، 27 مايو 2022 02:00 ص
رئيس كازاخستان: لا توجد قضايا سياسية مع قيرغيزستان ونرحب بالتعاون معها رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
أ ش أ

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أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أنه لا يوجد أى قضايا سياسية عالقة بين بلاده وقيرغيزستان.
 
ونقلت وكالة أنباء "آكى برس" القيرغيزية عن توكاييف- خلال محادثاته مع الرئيس القيرغيزى صدير جاباروف، في بيشكيك- قوله : "نرحب بتجديد العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون".
 
ومن جانبه، قال الرئيس القيرغيزى صدير جاباروف: إننا نحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا هذا العام، من المهم تجديد الاتفاق الثنائي لعلاقات الحلفاء، الأمر الذي سيسمح بعلاقاتنا إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى.
 
وأضاف جاباروف: أقترح أن تقوم وزارتا خارجية البلدين بإعداد اتفاق متجدد للعلاقات المتحالفة بين قيرغيزستان وكازاخستان للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى المشترك بين الدول، وأؤكد أن كازاخستان شريك استراتيجى لقيرغيزستان.

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