رئيس جامعة سوهاج يتابع مشروع إنشاء مركز الدراسات البيئية بالقصير.. صور

سوهاج محمود مقبول

تفقد اليوم الجمعة، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج في زيارة سريعة إلى مدينة القصير، مقر إقامة مشروع إنشاء مركز الدراسات البيئية والبحرية التابع للجامعة، والذى يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية قدرها ١١ مليون و٧٠٠ ألف جنيه مصرى.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الزيارة مع مدير الموقع مهندس الشركة المنفذة ما تم تنفيذه من المشروع وقدره حوالى 40٪؜، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية المتفق عليها للانتهاء من تنفيذه 18 شهرا مضت منها ٦ شهور منذ البدء فى التنفيذ ويتبقى حوالى 12 شهرا، مؤكدا أنه تمت مطابقة النسبة المنفذة مع الفترة الزمنية المنتهية فاتضح قيام الشركة بتنفيذ نسبة تتعدى المستهدف بحوالى 7٪؜ .

وأثنى رئيس الجامعة على جهود الشركة المنفذة وتقابل مع فنيي وعمال الشركة المتواجدين في العمل فى يوم الجمعة والذى من المفترض أن يكون إجازتهم الاسبوعية، وطلب من مهندس الشركة محاولة الانتهاء من الجزء المتبقى قبل الفترة الزمنية المتبقية ووعده مدير الموقع بالانتهاء من التنفيذ خلال ستة اشهر فقط بدلا من سنة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من إنشاء هذا المشروع هو منح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى من الكليات ذات العلاقة مثل كلية العلوم وكلية الآداب (قسم الجغرافيا وبرنامج المساحة والخرائط) وكلية الدراسات العليا للدراسات البيئية، الفرصة للقيام باجراء دراساتهم وبحوثهم الميدانية للبيئة الصحراوية والبحرية على حد سواء فى المواقع الحقيقية لهذه البيئات.

كما أضاف عبد الخالق أن إنشاء هذا المركز يتسق ويتوافق مع سياسة الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة للاهتمام بالمتغيرات المناخية العالمية والتى يأتى على قمة هذا الاهتمام استضافة لمؤتمر الاطراف فى شهر نوفمبر القادم.