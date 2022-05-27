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رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": الحوار الوطنى أعاد الروح للإعلام

الجمعة، 27 مايو 2022 12:30 ص
رئيس التثقيف بـ"الإعلاميين": الحوار الوطنى أعاد الروح للإعلام الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين
كتب محمد السيد

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قال الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى جاء فى توقيت مهم جداً، نظراً للتحديات والقضايا الداخلية والخارجية التى تواجهها الدولة فى الفترة الحالية، ما يجعل له العديد من المكاسب أبرزها خلق وعى عام شامل بمختلف التحديات.
 
وأضاف عدلى، فى تصريحات له، أن الإعلام المصرى أمامه فرصة سانحة كى يوسع تأثيره، مشيراً إلى أننا نشهد روحا جديدة سرت في الإعلام بمختلف وسائله منذ إعلان الرئيس السيسي الدعوة للحوار.
 
وأكد رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعي ومواكبة التطور التكنولوجي، ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويري، خاصة أننا مقبلون على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة الاجتماعية.

 


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