رئيس إيطاليا يسحب تكريما لسياسيين روسن

كتبت - فاطة شوقى

سحب رئيس الجمهورية الإيطالى سيرجو ماتاريلا، تكريماً كان قد حظي به سياسيان روسيان، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وقال بيان صدر أمس الخميس عن ديوان الرئاسة الإيطالية، إن "الرئيس ماتاريلا، ألغى وسام فارس الصليب الأكبر ووسام نجمة إيطاليا الممنوحين سابقاً لرئيس وزراء الاتحاد الروسي، ميخائيل فلاديميروفيتش ميشوستين، ولوزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف".

وكان رئيس الوزراء الإيطالى ، ماريو دراجى ، قال إن الغرض من المكالمة الهاتفية التي أجراها في وقت سابق مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين كان من أجل استئناف تصدير الحبوب وفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الاسود لما لذلك من تداعيات على الامن الغذائي العالمي.

وقال دراجى "لقد بحثت عن بوتين، وكان الغرض من مكالمتي الهاتفية هو السؤال عما إذا كان يمكن فعل شيء لتحرير الحبوب من المخازن الأوكرانية، لأن أزمة الغذاء، الموجودة بالفعل في بعض البلدان، سيكون لها أبعاد هائلة وعواقب إنسانية رهيبة".

وأضاف "بوتين قال: إن هذا لا يكفي (لحل أزمة الغذاء) لأن الطلب أعلى (من العرض). لكنني دعوت للمضي قدمًا في فك الحظر لتجنب خطر فساد الحبوب المخزنة". كما اشار دراجى إلى أن الرئيس الروسي اتهم السلطات الاوكرانية بتلغيم الموانئ.

ورأى دراجى أنه من الضروري الآن "معرفة ما إذا كان يمكن بدء تعاون بين روسيا وأوكرانيا لفك الحصار عن الموانئ في البحر الأسود، حيث لا تزال هناك ملايين الأطنان من الحبوب".

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن بوتين أبدى خلال المكالمة، التي جاءت بمبادرة من دراجى، عن الاستعداد لـ"مساهمة كبيرة" لتفادي أزمة غذاء عالمية "مشترطا" رفع الغرب العقوبات المفروضة على روسيا بـ"دوافع سياسية".