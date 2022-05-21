دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "بهجة الرزق الحلال.. عم رمضان أقدم بائع شاى على شاطئ رأس البر "بث مباشر" على شاطىء رأس البر يتواجد عشرات الباعة والمتجولين الباحثين عن الرزق الحلال ويعتبر موسم الصيف مصدر رزق لهؤلاء.

عم رمضان الراجحى يبلغ من العمر 64 عاما كان يعمل نجار ولكن مع تقدم العمر أصبح يبحث عن مصدر اخر للرزق الحلال يعمل بائع شاى متجول على شاطىء رأس البر منذ 25 عاما.

يقول رمضان الراجحى الحمد لله لى زبائن من كل المحافظات ينتظرون وصولى على الشاطىء لشرب الشاى بتاع عم رمضان واغلب الزبائن عمال وسريحة على الشاطىء وابيع سعر الكوب الواحد 3 جنيهات بخلاف اسعار المحلات والكافيتريات وكل بيرزق.

وأضاف رمضان الراجحى اعمل طوال أشهر الصيف منذ بداية شهر 5 حتى أول أكتوبر هو ده موسم الشغل وتوقف فى الشتاء.