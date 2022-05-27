حياة كريمة بالأقصر.. شركة المياه تدعم إسنا بتأهيل ورفع كفاءة 5 محطات بالمرحلة الأولى

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى رئيس الشركة، أعمالها فى محطات المياه ومحطات الصرف الصحى وخدمة القرى ضمن مبادرة "حياة كريمة" لدعم قرى الريف المصرى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وفى هذا الصدد، يقول اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إنه في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، تم العمل مؤخراً على تأهيل ورفع كفاءة عدد خمس محطات مياه شرب فى مركزى إسنا وأرمنت ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتصل نسبة التنفيذ إلى 100%.



ويضيف اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان لـ"اليوم السابع"، أنه شملت الأعمال بمدينة إسنا فى تلك المحطات، المد والتدعيم لمحطات وشبكات مياه الشرب ونقل المرافق والوصلات المنزلية، وذلك حتى يستفيد جميع المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، وجدير بالذكر أن مركز إسنا يضم محطات مياه الشرب "ترعة ناصر - الكلاببة - الغريرة - إسنا السطحية" ، ومركز أرمنت يضم محطات مياه الشرب "محطة المحاميد - بوستر أبو دغار".



وأكد رئيس شركة مياه الأقصر، أنه يتم دعم قرى إسنا وأرمنت بمشروعات الصرف الصحى ضمن حياة كريمة بتكلفة تقديرية 33.5 مليون جنيه، ففى مدينة إسنا تمت خدمة المواطنين فى مشروعات المياه والصرف الصحى، حيث تم فى قرية أصفون (3) مشروعات ويبلغ عدد السكان 44873 نسمة ونسبة التنفيذ 100%، وفى الحلة (3) مشروعات ويبلغ عدد السكان 39616 نسمة، والشغب (3)مشروعات ويبلغ عدد السكان 33117 نسمة، وفى الدير (3) مشروعات ويبلغ عدد السكان 58638 نسمة، وفى كومير (4) مشروعات ويبلغ عدد السكان 44486 نسمة ونسبة التنفيذ 100%، وفى كيمان المطاعنة (3) مشروعات ويبلغ عدد السكان 63707 نسمة ونسبة التنفيذ 100%، وفى النجوع (2) مشروعات ويبلغ عدد السكان 53316 نسمة، وفى النمسا (3) مشروعات ويبلغ عدد السكان 40088 نسمة ونسبة التنفيذ 100%، وفى توماس وعافية (3) مشروعات ويبلغ عدد السكان 2963 نسمة، ويبلغ إجمالى مشروعات إسنا 27 قرية فرعية فى عدد السكان 378110 بنسبة تنفيذ 100%.