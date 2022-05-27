جنرال أمريكى: حصار روسيا للحبوب الأوكرانية قد يتطلب تدخلا عسكريا من واشنطن

كتبت ريم عبد الحميد

حذر جنرال أمريكى بارز من أن ما أسماه الحصار الروسى لصادرات الحبوب الأوكرانية يمكن أن يمكّن الشبكات الإرهابية فى مناطق أخرى من العالم، وربما يتطلب تدخلا عسكريا أمريكيا لضمان عدم اضطراب استقرار الأسواق العالمية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن الجنرال كريستوفر كافولى، قائد كل قوات الجيش الأمريكى فى أوروبا وأفريقيا، أخبر أعضاء لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ أن جماعات مثل داعش والشباب وبوكو حرام تستفيد من نقص الغذاء الناجم عن الحرب، وأضاف أن تلك الجماعات تتغذى على ضعف الحكم وانعدام الأمن الغذائى والفساد والفقر. وجاء ظهور كافولى أما الكابيتول كجزء من عملية التصديق على تعيينه لقيادة القوات الأمريكية وقوات الناتو فى أوروبا.

وقالت واشنطن بوست إن أوكرانيا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس فى العالم، ورابع أكبر مصدر للذرة وخامس أكمبر مصدر للقمح. وقد اتهم الغرب روسيا باستخدام الغذاء كشكل من أشكال الابتزاز، مع تحكم البحرية الروسية بشكل فعال فى كل المرور فى الثلث الشمالى من البحر الأسود، وفقا لتقديرات الاستحبارات الأمريكية.

وفى شهادته أمام مجلس الشيوخ، ألمح كافولى أنه عند مرحلة ما فإن الجيش الأمريكى يمكن أن يتدخل فى الجهود لضمان إمكانية استئناف الصادرات من أوكرانيا. إلا أنه رفض أن يقول ما إذا كان سيوصى بهذا النهج لو تم تأكيد قيادته للقوات فى الناتو، بعيدا عن إعداد الخيارات التى يطلبها القادة المدنيون.

وقال إنه حتى الآن، سيكون الأمر مزيجا من وسائل النقل التى سيضطرون لاستخدامها للالتفاف على الجهود الروسية لمنع شحنات الحبوب من مغادرة أوكرانيا. وقد أتاحت رومانيا بالفعل ميناء كونستانتا المطل على البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية. على الرغم من أن كافولى أشار إلى أن هذه الكمية لا تزيد عن 90 ألف طن يوميا. وقال إن حوالى 22 مليون طن لا تزال مخزنة فى أوكرانيا.