جامعة القاهرة تنظم مؤتمرا الأحد بعنوان "تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية"

كتبت منال العيسوي

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ، المؤتمر العلمى الدولى السابع والعشرين، الأحد المقبل، تحت عنوان «تحديات الإعلام العربي فى ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير»، على مدار يومي 29 و30 مايو الجاري، برعاية رئيس جامعة الفاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت .

وهناك أكثر من 17 جلسة تناقش عدادا من المحاور، على رأسها الإعلام التنموي وقضايا الإصلاح في مصر والعالم العربي، إضافة لدور الإعلام العربي في دعم قضايا الإصلاح السياسي، وايضا الإعلام وقضايا التمكين الاجتماعى والبيئى، والإعلام الرقمي والتنمية المستدامة، و القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المعلومات، كما يناقش المؤتمر مسئولية الإعلام في دعم الصحة العامة أثناء الأزمات، والتربية الإعلامية وكيفية تحقيق الأمن المجتمعي، وما يمكن لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وكذلك التربية الإعلامية والتنمية المستدامة، الإعلام البيئي والتنمية المستدامة، ويتناول المؤتمر أيضا تطبيقات التحول الرقمي ودورها في التنمية المستدامة، و مخاطر الإعلام الإلكتروني على الأمن، حيث يشارك فى المؤتمر أكثر من 100 خبير وأكاديمي وباحث في مجال الإعلام من جهات مختلفة مصرية وعربية وعالمية.

جدير بالذكر أن الإعلام يمثل آلية فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وإحداث التغيير داخل المجتمعات وتطويرها، وأداة للتواصل بين صناع القرار والمواطنين، حيث يلعب دورا جوهريا في عرض الحقائق والمعلومات، الخاصة بخطط ومبادرات التنمية في مختلف المجالات والتوعية بها، إضافة لدعمها ومساندتها والتسويق لها على كافة المستويات ، وكذلك استحداث إمكانات وفرص جديدة للارتقاء في سلم التنمية.