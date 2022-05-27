ثقافة الأقصر تقدم أنشطة متنوعة وورش حكى لدعم الأطفال وفنون تشكيلية

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "الأسد العادل" ألقتها مني بعيش، فيما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة "الاختراع المدهش" ألقتها مني نصرالدين محمد، وكذلك أعدت ورشة حكي عن "أهمية التعاون" ألقتها نجوي جمعة، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض سينما أطفال تنفيذ ياسر محمود، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال غناء الطفلة فريدة بقيادة حجاج أحمد على مدرب الكورال، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية صلصال "عمل أشكال خضروات وفاكهة بالصلصال" نفذتها إيمان صلاح.



وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "اللون عند الفنان فان جوخ" وتحدث الدكتور أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، عن أهمية اللون عند الفنان فان جوخ وهو أهم رسام وأحد أهم التاثيرين فى التعبير في الفن الحديث باستخدام الألوان، وعقدت محاضرة بعنوان "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية" وأوضح شعبان شلبي إختلاف الرأي لا يؤدي إلى الخلاف لا تسمع القضية من فمك فقط.



وبالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "كارت معايدة" نفذتها نرمين سمير، وكذلك نفذ القصر ورشة إعادة تدوير علبة الموبايل نفذتها مشيرة محمد، ونفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية بإستخدام قلم رصاص تنفيذ الطاهر محمد، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط دوري ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسوم أطفال بعنوان "مظاهر الاحتفال بعيد رمضان" نفذتها حجاجية خيري.