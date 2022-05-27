"ثقافة الأقصر" تشارك فى مشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات يوم ترفيهى بقرية العضايمة التابعة لمركز إسنا محافظة الأقصر، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وذلك ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية الذى تنفذه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

وحضر الفعاليات أعضاء المجلس القومى للمرأة بالأقصر ولفيف من القيادات الشعبية لقرية العضايمة، حيث بدأت الفعاليات بكلمة ترحيب من المهندسة أمانى مدنى المنسق العام للمجلس القومى للمرأة بالأقصر، وتحدثت عن دور المجلس القومى للمرأة فى نشر الوعى الصحى والثقافى فى المجتمع وخاصة المجتمع الصعيدي، بجانب عرض مسرح الأراجوز للأطفال.

وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب العديد من الأغانى المتنوعة "القلب يعشق، زينة " غناء جماعي، وغناء فردى سيد موسي، أغنية "على الدوار، بهية"، غناء فردى وليد الدكرونى أغنية "على رمش عيونها"، غناء فردى محمد هاشم أغنية "أما براوة" واختتمت الفرقة بغناء جماعى أغنية "بحلف بسماها " حيث تفاعل الجمهور مع العرض الفنى للموسيقى العربية وعلى هامش الاحتفال نفذت ورشة "رسم على الوجه وورشة مسكات بالفوم" للفنان بدوى خلف يوسف والفنان مرسى محمد أخصائى الفنون التشكيلية بالفرع.

وفى نفس السياق، اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، سادس فعاليات حملة لطرق الأبواب تحت عنوان وشعار "احميها من الختان"، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك فى قرى مبادرتى حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وتهدف تلك الحملات فى قرى حياة كريمة، إلى نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث، والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة، وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.



ثقافة الأقصر تشارك في مشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا



مشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا