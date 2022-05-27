اليوم السابع
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أكرم القصاص
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توريد 40 ألف طن من محصول القمح بدمياط

الجمعة، 27 مايو 2022 10:11 ص
توريد 40 ألف طن من محصول القمح بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم والتى بدأت منتصف إبريل الماضي.

وقال المحاسب  على الغزاوى مدير عام تموين ل "اليوم السابع" أن  الكمية الموردة بالشون  داخل المحافظة بلغت  31339,857 طن، وتم توريد  9611,695 طن بصومعة شربين ، وكذلك بمحطة غربلة التقاوى بشربين تم توريد كمية    362,805 طن، بمحطة التقاوى بجمصه 150طن.

جدير بالذكر أن إجمالى المساحة المزروعة من القمح بنطاق المحافظة 30170 فدان و 13 قيراط، ومن المقرر توريد 52798417 الف طن من الأقماح خلال الموسم.




 


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