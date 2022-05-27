توريد 40 ألف طن من محصول القمح بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم والتى بدأت منتصف إبريل الماضي.
وقال المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين ل "اليوم السابع" أن الكمية الموردة بالشون داخل المحافظة بلغت 31339,857 طن، وتم توريد 9611,695 طن بصومعة شربين ، وكذلك بمحطة غربلة التقاوى بشربين تم توريد كمية 362,805 طن، بمحطة التقاوى بجمصه 150طن.
جدير بالذكر أن إجمالى المساحة المزروعة من القمح بنطاق المحافظة 30170 فدان و 13 قيراط، ومن المقرر توريد 52798417 الف طن من الأقماح خلال الموسم.
توريد 40 ألف طن من محصول القمح بدمياطالجمعة، 27 مايو 2022 10:11 ص
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم والتى بدأت منتصف إبريل الماضي.
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