تنفيذ 7 حالات إزالة لتعديات على أراضي الدولة والزمام الزراعي بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شنت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، حملة للتصدي الفوري، وبحزم للتعديات على الأراضي الزراعية، وبإشرت المراكز، والمدن بالمحافظة، أعمال المتابعة، ورصد أي مخالفات أو تعديات، و إزالتها فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وقامت الوحدة المحلية لقرية أبو صوير البلد، بإزالة فورية لعدد منزلين بعزبة رود عادر، تحت الإنشاء بالطوب الأبيض، باستخدام معدات القرية والمدينة، كما قامت أيضًا الوحدة المحلية لقرية المنايف بإزالة سور مبني بالطوب الأبيض بطول 500 متر، مقام على أرض أملاك الدولة.

وفي قرية السبع آبار الغربية، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ الإزالة الفورية لمنزل مقام على أرض زراعية بالطوب الأبيض وتم مصادرة مواد البناء، كذلك قامت الوحدة المحلية لقرية أبو صوير البلد بإزالة فورية لمنزل مقام على أرض زراعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية لقريه الأبطال بحملة إزالة أسفرت عن حالتين إزالة نقط متغيرات مكانيه في الظهير الصحراوي بمنطقة العبور التابعة لقرية الأبطال حيث أن المساحة الإجمالية 240 متر مربع وتبلغ مساحة المنزل الواحد 120 متر مربع.

وكان محافظ الإسماعيلية قد أعطي توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدوري والتصدي بكل حزم لأي حالات تعدي على الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين.



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