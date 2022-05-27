اليوم السابع
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تفريغ 3 آلاف و475 طن رخام وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 27 مايو 2022 04:39 م
تفريغ 3 آلاف و475 طن رخام وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM 1 وجنسيتها سانت كيتس، ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 6.8 متر، وذلك لتفريغ 3475 طن رخام بالميناء.

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.


بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة و4 سفن حاويات، وخروج 4 سفن حاويات  ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.


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