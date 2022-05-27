تفاصيل استعدادات محافظة شمال سيناء لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى شمال سيناء الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والتى سيؤديها 3179 طالب ثانوى عام بعدد 16 لجنة فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة، و659 طالبا أزهريا فى 8 لجان للامتحانات موزعة فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء.



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه جرى الانتهاء من تجهيز اللجان بالأثاث المدرسي، وتجهيز الاستراحات وتوفير سبل المعيشة المختلفة من أجهزة كهربائية وبوتاجازات مع توفير مياه الشرب، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطلاب 3179 طالبا وطالبة موزعين على 16 لجنة بالمحافظة، وهى 7 لجان بإدارة العريش التعليمية، و3 لجان بإدارة الشيخ زويد التعليمية و5 لجان بإدارة بئر العبد التعليمية، ولجنة واحدة بإدارة الحسنة التعليمية.



وأشار إلى أن إجمالى عدد الاستراحات 17 استراحة وهى مقسمة، 6 استراحات بالعريش،و6 استراحات ببئر العبد، و3 استراحات بالشيخ زويد واستراحين بالحسنة.



وتابع، أن اللجان مجهزة إلكترونيا لأداء الامتحانات فيما عدا 3 لجان ورقية، وسيتم الكشف على الطلاب والتعاون مع الأمن والتموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات وتأمين اللجان، لافتا أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اعتبارا من يوم 20 يونيو لمدة يومين بالنسبة للمواد التى لا تضاف إلى المجموع، وتستأنف من يوم 26 يونيو لاستكمال الامتحانات حتى يوم 21 يوليو يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك.



وقال محمد عبد العظيم عطية مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، إن امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء تجرى فى 8 لجان للامتحانات موزعة فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، ويؤدى الامتحانات 659 طالبا وطالبة، بينهم 461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى، ويوجد 7 مراكز توزيع الأسئلة وتلقي أوراق الإجابة.



وأضاف، أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة، وتوفير أجهزة فحص وتطهير لوضعها أمام كل لجنة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وأنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمى، ومقررا بدء الامتحانات اعتبارا من يوم 4 يونيو المقبل، وتستمر حتى 7 يوليو المقبل.