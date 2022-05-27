تعليم قنا: الانتهاء من تجهيز اللجان لامتحانات الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء المديرية من تجهيز 102 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسعة استعدادا للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية، التي يخوضها 32352 طالب وطالبة في التعليم الصناعي والتجاري والزراعي.
وأشار الوكيل، أن المهندس مسلم أبو الحسن، مدير عام التعليم الفني و مديري الإدارات التعليمية ولجان المتابعة المكلفة قد راجعوا استيفاء اللجان والاستراحات لكافة الاجراءات الاحترازية والمتطلبات اللازمة من أثاث، وأشرفوا على فرشها وتجهيزها بالمراوح ومبردات المياه ، مضيفا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لوضع خطة تأمين مركز توزيع الأسئلة و لجان الامتحان بجانب مشاركة مديرية الصحة في إمداد اللجان بالأطقم الطبية ومديرية التموين لتوفير الخبز لرؤساء اللجان والملاحظين المنتدبين من خارج المحافظة.
الجدير بالذكر أن 45 لجنة للتعليم الصناعي يستقبلون 14448 طالبا، بينما 36 لجنة للتعليم التجاري يستقبلون 9610 طلاب، و19 لجنة للتعليم الزراعي يمتحن بها 8294 طالبا، وغرفة عمليات التعليم الفني بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات في حالة انعقاد دائم ومستمر منذ بداية الامتحانات العملية للوقوف على سير الامتحانات وتذليل كل ما يؤثر عليها.
تعليم قنا: الانتهاء من تجهيز اللجان لامتحانات الدبلومات الفنيةالجمعة، 27 مايو 2022 10:19 ص
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أعلن الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، انتهاء المديرية من تجهيز 102 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسعة استعدادا للامتحانات النظرية للدبلومات الفنية، التي يخوضها 32352 طالب وطالبة في التعليم الصناعي والتجاري والزراعي.
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