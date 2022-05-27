اليوم السابع
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تعرف على حالات الزواج الثانى فى الكنيسة الأرثوذكسية

الجمعة، 27 مايو 2022 03:00 ص
تعرف على حالات الزواج الثانى فى الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر الزواج الثانى فى الكنيسة من الأمور التى لا تستحسنها حيث يسجل المجلس الإكليريكى بالكنيسة الأرثوذكسية إحصائيات كل عام بشأن أعداد الأقباط المتزوجين زواج ثانى.  

وأوضح الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس فى تصريحات خاصة  لليوم السابع أن حالات الزواج الثانى في الكنيسة تكون  خلافات يستحيل حلها وتكون المدة التى انفصل فيها الزوجين تجاوزت 5 أو 6 أو 7 سنوات.

وبغ عدد حالات الزواج الثانى في الكنيسة على مستوى بحرى خلال أخر 4 سنوات حوالى 1400 ملف من أول منطقة شبرا الخيمة ومرسى مطروح وكل مدن القناة.

ويأتي ذلك بعد حكم المحكمة ويقدم الأطراف أوراقهم للمحكمة سواء إدمان أو استحالة العشرة وعلى أساسها، موضحا أن الزواج فى الأرثوذكسية لا بد أن يكون من نفس الطائفة فقط.

وكانت لائحة عام 2008 تتعلق بالزنا فقط ولكن تم إضافة بنود الحالات التى ينعدم من خلالها العشرة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الزواج الثانى

شبرا الخيمه


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