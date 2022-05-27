تبرئة أمريكية أدينت فى "محاكمات الساحرات" بعد 329 عاماً

برأ نواب ماساتشوستس، رسميا إليزابيث جونسون جونيور، بعد 329 عاما من إدانتها خطأ، بتهمة أعمال السحر عام 1693، وحكم عليها بالإعدام في ذروة محاكمات الساحرات، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.
لم يتم إعدام جونسون، لكن لم يتم العفو عنها رسميًا مثل الآخرين المتهمين خطأ بالسحر، ووافق المشرعون على إعادة النظر في قضيتها العام الماضي بعد أن تبنى فصل بالصف الثامن في مدرسة شمال أندوفر المتوسطة قضيتها وبحثوا في الخطوات التشريعية اللازمة لتبرئة اسمها.
قالت المعلمة كاري لابير في شمال أندوفر، التي شارك طلابها في مشروع البحث: "لقد أمضوا معظم العام في العمل على الحصول على هذه المجموعة للهيئة التشريعية - في الواقع كتابة مشروع قانون، وكتابة رسائل إلى المشرعين ، وإنشاء عروض تقديمية ، وإجراء جميع الأبحاث ، والنظر في الشهادة الفعلية لإليزابيث جونسون ، وتعلم المزيد عن محاكمات الساحرات"
أرسل الطلاب بعد ذلك أبحاثهم إلى السناتور ديانا ديزوجليو، وهي ديمقراطية من ميثوين، وتم رفع التشريع اللاحق الذي قدمه إلى مشروع قانون الموازنة والموافقة عليه.
قال ديزوليو: "لن نتمكن أبدًا من تغيير ما حدث لضحايا مثل إليزابيث ، ولكن على الأقل يمكننا تصحيح الأمور".
جونسون هي آخر ساحرة متهمة يتم تبرئتها، وفقًا لمجموعة Witches of Massachusetts Bay ، وهي مجموعة مكرسة لتاريخ وتقاليد مطاردة السحرة في القرن السابع عشر، لا يُعرف عنها الكثير، بصرف النظر عن حقيقة أنها عاشت في منطقة هي الآن جزء من شمال أندوفر ولم تتزوج ولم تنجب أطفالًا.
قالت عضو مجلس الشيوخ جوان لوفلي، عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة سايلم: "طوال 300 عام ، كانت إليزابيث جونسون جونيور بلا صوت ، وضاعت قصتها بمرور الوقت".
قتل عشرين شخصًا من سايلم والبلدات المجاورة، واتهم مئات آخرون خلال موجة من الظلم التي بدأت عام 1692، والتي أذكتها الخرافات والخوف من المرض والغرباء وكبش الفداء والغيرة.
كانت جونسون في الثانية والعشرين من عمرها عندما وقعت في هستيريا محاكمات الساحرات وحُكم عليها بالإعدام، ولكن ألغي الحاكم ويليام بيبس عقابها بسبب حجم الإخفاقات الجسيمة للعدالة في الولاية.
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