تبرئة أمريكية أدينت فى "محاكمات الساحرات" بعد 329 عاماً

كتبت: نهال أبو السعود

برأ نواب ماساتشوستس، رسميا إليزابيث جونسون جونيور، بعد 329 عاما من إدانتها خطأ، بتهمة أعمال ‏السحر عام 1693، وحكم عليها بالإعدام في ذروة محاكمات الساحرات، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.‏

لم يتم إعدام جونسون، لكن لم يتم العفو عنها رسميًا مثل الآخرين المتهمين خطأ بالسحر، ووافق ‏المشرعون على إعادة النظر في قضيتها العام الماضي بعد أن تبنى فصل بالصف الثامن في مدرسة شمال ‏أندوفر المتوسطة قضيتها وبحثوا في الخطوات التشريعية اللازمة لتبرئة اسمها.‏

قالت المعلمة كاري لابير في شمال أندوفر، التي شارك طلابها في مشروع البحث: "لقد أمضوا معظم العام ‏في العمل على الحصول على هذه المجموعة للهيئة التشريعية - في الواقع كتابة مشروع قانون، وكتابة ‏رسائل إلى المشرعين ، وإنشاء عروض تقديمية ، وإجراء جميع الأبحاث ، والنظر في الشهادة الفعلية ‏لإليزابيث جونسون ، وتعلم المزيد عن محاكمات الساحرات"‏

أرسل الطلاب بعد ذلك أبحاثهم إلى السناتور ديانا ديزوجليو، وهي ديمقراطية من ميثوين، وتم رفع ‏التشريع اللاحق الذي قدمه إلى مشروع قانون الموازنة والموافقة عليه.‏

قال ديزوليو: "لن نتمكن أبدًا من تغيير ما حدث لضحايا مثل إليزابيث ، ولكن على الأقل يمكننا تصحيح ‏الأمور".‏

جونسون هي آخر ساحرة متهمة يتم تبرئتها، وفقًا لمجموعة ‏Witches of Massachusetts Bay‏ ، ‏وهي مجموعة مكرسة لتاريخ وتقاليد مطاردة السحرة في القرن السابع عشر، لا يُعرف عنها الكثير، ‏بصرف النظر عن حقيقة أنها عاشت في منطقة هي الآن جزء من شمال أندوفر ولم تتزوج ولم تنجب ‏أطفالًا.‏

قالت عضو مجلس الشيوخ جوان لوفلي، عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة سايلم: "طوال 300 عام ، ‏كانت إليزابيث جونسون جونيور بلا صوت ، وضاعت قصتها بمرور الوقت".‏

قتل عشرين شخصًا من سايلم والبلدات المجاورة، واتهم مئات آخرون خلال موجة من الظلم التي بدأت ‏عام 1692، والتي أذكتها الخرافات والخوف من المرض والغرباء وكبش الفداء والغيرة.‏

كانت جونسون في الثانية والعشرين من عمرها عندما وقعت في هستيريا محاكمات الساحرات وحُكم ‏عليها بالإعدام، ولكن ألغي الحاكم ويليام بيبس عقابها بسبب حجم الإخفاقات الجسيمة للعدالة في ‏الولاية.‏