القوى العاملة بالمنيا: تعيين 474 شاباً وفتاة فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى

المنيا ــ حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا، بتعيين 474 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.



واستعرض محافظ المنيا تقريرا لمديرية القوى العاملة حول جهود المديرية في شهر أبريل الماضي، حيث أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة قيام وحدة التشغيل المتواجدة بجميع مكاتب التشغيل على مستوى مراكز المحافظة، بالمرور على المنشآت وإجراء حصر شامل لفرص العمل الحقيقية والمعتمدة بتلك المنشآت، ويتم الإعلان عنها بنطاق (المديرية ــ المناطق والمكاتب التابعة للمديرية ــ نشرة التوظيف الشهرية الصادرة على موقع الوزارة) ، فضلاً عن التأكد من استيفاء هذه المنشآت لنسبة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت غير المستوفاة لهذه الفئة.



وأضاف أن المديرية تواصل دورها الداعم في إرشاد وتوجيه الشباب من الجنسين للعمل بالقطاع الخاص والاستثماري، ضمن برامج التدريب المهني من خلال عقد ندوات "ثقافة العمل الحر"، التي يتم تنفيذها بالتعاون من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.‏