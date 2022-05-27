اليوم السابع
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القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء طفلة بالبدرشين

الجمعة، 27 مايو 2022 04:00 ص
القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء طفلة بالبدرشين مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء جنسيا على طفلة تبلغ من العمر 14 سنة، بعد ان استدرجها داخل مسكنه في البدرشين، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 
 
تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفلة لاعتداء جنسي، وذكر والد المجني عليها أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة وحدد هويته.
بسؤال الطفلة البالغة من العمر 14 سنة ذكرت أن المتهم استدرجها لمسكنه واعتدى عليها جنسيا، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

اعتداء على طفلة

البدرشين امن الجيزة

اخبار الحوادث




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