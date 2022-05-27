اليوم السابع
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العثور على جثة طفل غرق بمياه النيل فى ديرمواس بالمنيا

الجمعة، 27 مايو 2022 12:00 م
العثور على جثة طفل غرق بمياه النيل فى ديرمواس بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكن فريق الانقاذ النهرى من العثور على جثة طفل غريق فى مياة النيل، بعد مرور 12 يوما من سقوطه فى المياه بالقرب من مرسى الحاج قنديل بديرمواس، بعد ان حدفه تيار المياه الى شمال مركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

 

كانت الاجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا يفيد بغرق طفل ويبلغ من العمر 15 عاما كان قد سقط فى مياه نهر النيل أنام مرسى الحاج قنديل من ناخية بنى عمران التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا.

 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبأعمال البحث تمكنت فرق الانقاذ من العثور على جثة الطفل شمال مدينة المنيا بعد مرور 12 يوما على سقوطه.

 

تحرر محضر بالواقعة واحالته الى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.




 


مديرية الامن

ديرمواس

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الانقاذ النهرى

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