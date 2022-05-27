الصحة العالمية:لا داعى للقلق من جدرى القرود.. وانتقاله أبطأ من فيروسات أخرى

أكدت سيلفي برياند، مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب للمخاطرالمعدية العالمية، جدرى القرود، عادة عدوى فيروسية خفيفة، مستوطنة في البلدان الأفريقية ولكن انتشاره إلى البلدان غير الموبوءة مثل أوروبا والولايات المتحدة أثار مخاوف، حتى الآن، هناك أكثر من 200 دولة مؤكدة أو مشتبه بها في حوالي 23 دولة لم يكن فيها الفيروس منتشرًا من قبل.

وقالت سيلفي برياند، مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب للمخاطرالمعدية العالمية، في إفادة فنية للدول الأعضاء في الجمعية السنوية لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "نعتقد أننا إذا وضعنا الإجراءات الصحيحة في مكانها الصحيح الآن يمكننا احتوائها بسهولة".

وشددت على أن هناك فرصة سانحة لمنع المزيد من الانتشار، وحثت عامة الناس على عدم القلق لأن انتقال العدوى أبطأ بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس كورونا.

قال روزاموند لويس، رئيس أمانة منظمة الصحة العالمية لأمانة مكافحة الجدري التي تعد جزءًا من برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية: "التحقيق في الحالة وتتبع الاتصال والعزل في المنزل ستكون أفضل وقاية".