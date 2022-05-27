اليوم السابع
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الصحة العالمية:لا داعى للقلق من جدرى القرود.. وانتقاله أبطأ من فيروسات أخرى

الجمعة، 27 مايو 2022 03:02 م
الصحة العالمية:لا داعى للقلق من جدرى القرود.. وانتقاله أبطأ من فيروسات أخرى منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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 قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأولوية يجب أن تكون احتواء جدرى القردة في البلدان غير الموبوءة ، قائلا إن ذلك يمكن تحقيقه من خلال اتخاذ إجراءات سريعة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
 
أضاف مسؤولو منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل ضد جدري القرود في الوقت الحالي، ولكن التطعيم المستهدف حيثما كان متاحًا للمخالطين بشكل وثيق للمصابين.

أكدت سيلفي برياند، مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب للمخاطرالمعدية العالمية، جدرى القرود، عادة عدوى فيروسية خفيفة، مستوطنة في البلدان الأفريقية ولكن انتشاره إلى البلدان غير الموبوءة مثل أوروبا والولايات المتحدة أثار مخاوف، حتى الآن، هناك أكثر من 200 دولة مؤكدة أو مشتبه بها في حوالي 23 دولة لم يكن فيها الفيروس منتشرًا من قبل.

وقالت سيلفي برياند، مديرة منظمة الصحة العالمية للتأهب للمخاطرالمعدية العالمية، في إفادة فنية للدول الأعضاء في الجمعية السنوية لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "نعتقد أننا إذا وضعنا الإجراءات الصحيحة في مكانها الصحيح الآن يمكننا احتوائها بسهولة".

وشددت على أن هناك فرصة سانحة لمنع المزيد من الانتشار، وحثت عامة الناس على عدم القلق لأن انتقال العدوى أبطأ بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس كورونا.

قال روزاموند لويس، رئيس أمانة منظمة الصحة العالمية لأمانة مكافحة الجدري التي تعد جزءًا من برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية: "التحقيق في الحالة وتتبع الاتصال والعزل في المنزل ستكون أفضل وقاية".

 


جدري القرود

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

انتقال جدرى القرود

طرق انتقال جدري القرود


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