السيطرة على حريق اشتعل داخل دار أيتام بالطالبية.. وإصابة 6 فتيات باختناق

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بدار أيتام، مما أسفر عن إصابة 6 فتيات بحالة اختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال العاملين بالدار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بدار أيتام تابعة لوزارة التضامن في الطالبية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 6 فتيات من نزيلات الدار بحالة اختناق، تلقين إثرها الإسعافات.

تم الاستماع لأقوال العاملين بالدار، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.