وزير التموين: توريد 3 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم الخميس، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف توريد القمح المحلي من المزارعين، والاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وفى بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء، أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية، وكذا لكميات الاقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التموين: إجمالي الأقماح التي تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم وصل إلى 3 ملايين طن، مضيفا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة.

وفيما يتعلق باحتياطي السلع الأساسية، أوضح الوزير أن القمح المتوافر لدينا بحساب المقرر توريده، يكفي حتى يناير 2023، والأرز يكفي مدة 5.5 شهر، والزيت 5.8 شهر، والرؤوس الحية تكفي لمدة 16 شهرا، واللحوم المجمدة 6 أشهر، والدواجن المجمدة 7.9 شهر.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي، في سياق متصل، أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة قد ‏تعاقدت علي شراء 50 ألف طن أرز تمويني لتعزيز أرصدة البلاد من ‏الأرز التمويني، مشيرا إلى أن التعاقدات الأخيرة سوف تصل خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام الجاري.‏

وتابع أن هذه التعاقدات تأتي بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر، مجددا التأكيد أن الاحتياطي من تلك السلع آمن ومطمئن.