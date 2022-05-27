وأوضح ماتاريلا - خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى روما - أن هناك تعاونًا اقتصاديًا وتجاريًا كبيرًا بين البلدين في قطاعات مختلفة وليس في قطاع الطاقة فقط، مؤكدًا أن السوق الجزائرية مهم جدًا بالنسبة لإيطاليا.



وأضاف الرئيس الإيطالي أنه تم التباحث مع نظيره الجزائرى حول العديد من المسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي ودول منطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن روما ستعمل على تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبى.



وتابع قائلًا إن المحادثات مع الرئيس الجزائري شملت أيضًا تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والانتقال نحو الطاقة النظيفة التي تسمح بالتجاوب مع الأزمة المناخية.



وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وصل إلى إيطاليا، في زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام؛ على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية والطاقة والمناجم، والأعمال الحكومية، والنقل والثقافة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.