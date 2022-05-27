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الحكومة تنفى استبعاد طلاب مصريين من دخول كلية الطب لقبول الوافدين

الجمعة، 27 مايو 2022 01:07 م
الحكومة تنفى استبعاد طلاب مصريين من دخول كلية الطب لقبول الوافدين اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء  بشأن استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني، نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد من الطلاب الوافدين.
 
وشددت الحكومة، على أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر  قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية، مُشيرةً إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خريجي الثانوية العامة المصرية أو الشهادات العربية والأجنبية، يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، أما تنسيق الطلاب الوافدين فهو مستقل تماماً عن تنسيق الطلاب المصريين، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
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طب القصر العيني

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