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التعليم تعلن التقرير النهائى للامتحانات الإلكترونية.. وتؤكد: لدينا منظومة إلكترونية ناجحة

الخميس، 26 مايو 2022 11:49 م
التعليم تعلن التقرير النهائى للامتحانات الإلكترونية.. وتؤكد: لدينا منظومة إلكترونية ناجحة وزارة التربية والتعليم
كتب: محمود طه حسين

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نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقرير النهائى للامتحانات الالكترونية للصف الاول الثانوي لعام 2021-2022.

 

واكد التقرير، أن الامتحانات تمت بنجاح، كما نجحت الوزارة فى أن تملك جمهورية مصر العربية منظومة امتحانات إلكترونية، وبنية تكنولوجيا وتحتية فى المدارس الرسمية تعمل بكفاءة.

 

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى العام لم يحدث بها تسريب طوال فترة انعقاد الاختبارات، ونجحت نجاحا منقطع النظير وبالأرقام، ولم يحدث بها حالة تسريب واحدة وهذا هو القول الفصل.

 

وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تداول وخروج أسئلة الامتحانات الورقية فى بعض المدارس، قائلا: من أرسل هذا لا يريد سوى تشويه نجاح الوزارة الساحق في كل الاتجاهات وفي هذا التوقيت كل المعارضين يحاولون بأى شكل إلهاء الناس عن ما يتحقق في النظام الجديد وسنة رابعة والامتحانات الالكترونية والتعليم الفني ومجلدات المفاهيم، لقد قدمنا كل شئ أكثر من أى عام مضى وبالتالي لا يجب إعطاء فرصة للمغرضين والتركيز على الحالة الايجابية.

 

 

وكان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام انتهوا اليوم من امتحانات نهاية العام والتى عقدت ورقيا وإلكترونيا خلال الفترة من 11 حتى 26 مايو الجارى.

 

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 تقرير الامتحانات الصف الأول الثانوى 

 

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 تقرير الامتحانات الصف الثانى الثانوى 

 


التربية والتعليم

الامتحانات الإلكترونية

امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

اخبار مصر

تداول أسئلة الامتحان الورقى

اخبار التعليم


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