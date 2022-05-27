البيت الأبيض يطالب روسيا بضمان إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود

كتب أحمد عرفة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تناقش إمكانية رفع العقوبات عن روسيا مقابل إلغاء حظر توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى السوق العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

وطالبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، روسيا بضمان إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن روسيا تتوقع من أوكرانيا قبول مطالبها وإدراك الوضع الحالى.

جاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لتقديم أوكرانيا تنازلات عن جزء من أراضيها للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن من وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "روسيا تنتظر قبول كييف لمطالب موسكو وإدراكها للوضع الحالي - الوضع الحقيقي القائم".