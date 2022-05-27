اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البرلمان الجزائرى يشارك فى دورة الجمعية البرلمانية للناتو بليتوانيا

الجمعة، 27 مايو 2022 01:04 ص
البرلمان الجزائرى يشارك فى دورة الجمعية البرلمانية للناتو بليتوانيا البرلمان الجزائرى
أ ش أ

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يشارك مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى) الجمعة في أعمال الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي المزمع عقدها بعاصمة جمهورية ليتوانيا، فيلنيوس، والتي سوف تستمر على مدار 3 أيام.

وأوضح المجلس - في بيان - أنه سيتم خلال هذه الدورة، تناول عدة مواضيع؛ من بينها تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و تكييف الاستجابة الدولية لتطور التهديد الإرهابي، وأهمية دور ومساهمة المرأة في السلام والأمن، والأمن السيبراني، وكذلك تداعيات تغير المناخ على الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بصفته عضو شريك متوسطي.


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