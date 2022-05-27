اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 03:51 م
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الاتحاد الأوروبى يوافق على شراء لقاح وعقار مضاد لفيروس جدرى القرود

الجمعة، 27 مايو 2022 03:00 م
الاتحاد الأوروبى يوافق على شراء لقاح وعقار مضاد لفيروس جدرى القرود لقاح ضد جدري القرود
كتبت أمل علام

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كشفت وكالة رويترز اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قرر الشراء المشترك للقاح ومضاد فيروسات لمكافحة تفشي مرض جدري القرود، وهو فيروس متوطن في إفريقيا ونادر في العادة في أماكن أخرى.

ونقلت صحيفة داجينز نيهتر السويدية اليومية عن المنسق ريتشارد بيرجستروم قوله "بعد عدة اجتماعات تقرر شراء لقاح وعلاج مضاد للفيروسات".

وقالت الصحيفة، إن الاتحاد الأوروبي سيشتري لقاح امفانيكس Imvanex بالإضافة الى عقار تيكوفيريمات Tecovirimat لجدري القرود.

وأكد بيرجستروم، إن الاتحاد الأوروبي لم يوقع بعد عقدًا مع أي من الشركتين، ونقلت الصحيفة عنه قوله "لكنها ستمضي بسرعة، يجب أن يكون لدينا عقد جاهز في غضون أسبوع أو نحو ذلك وربما بعض الشحنات المحدودة في يونيو.

وأشارت الصحيفة إلى ان لقاح امفانيكس Imvanex لقاح ضد الجدري، والذي يرتبط به جدري القردة ارتباطًا وثيقًا حيث ثبت فعاليته ضد الفيروس.

وأكدت الوكالة، لقد حصل على موافقة الولايات المتحدة للوقاية من كل من الجدري وجدي القرود، مشيرة إلى أن موافقة الاتحاد الأوروبي هي لمرض الجدري، على الرغم من أن الأطباء يمكن أن يصفوه خارج التسمية لمرض جدري القرود.

تتبع مسؤولو الصحة العالمية أكثر من 200 حالة مشتبه بها ومؤكدة للعدوى الفيروسية الخفيفة عادة في 23 دولة منذ أوائل مايو، متغير جدري القرود المتورط في الفاشية الحالية لديه معدل إماتة للحالة يبلغ حوالي 1 %، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.


جدري القرود

لقاح ضد جدري القرود

عقار ضد الجدري

الاتحاد الاوروبى

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