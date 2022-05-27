وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي: أن العنف المتصاعد في المنطقة تجلى أيضًا في الحوادث الخطيرة التي وقعت هذا الأسبوع على الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وأضاف:" أن الهجمات التي تستهدف عمدا السكان المدنيين أو قوات حفظ السلام تتعارض مع القانون الدولي، والاتحاد الأوروبي يدينهم بشدة".

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد واستخدام آليات التحقق المشتركة وفض النزاعات، بجانب ضرورة استمرار العملية السياسية التي انطلقت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبى لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحث جميع الجماعات المسلحة على المشاركة دون قيد أو شرط في الحوار السياسى بحسب ما جاء في ختام البيان.