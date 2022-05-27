الأهالى يهربون من ارتفاع درجات الحرارة إلى الشواطئ فى بورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من أمام شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، وسط حالة من الإقبال الكبير من الأهالي والزوار من المحافظات الأخرى.







شهد شاطئ محافظة بورسعيد، ازدحاماً وإقبالا كبيرا على البحر المتوسط، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وموجة من الحر الشديدة تتأثر بها المحافظة.



ومن جانبه، قال جابر فضل، أحد مؤجري الشماسى على شاطئ محافظة بورسعيد، إنه تم التنسيق مع إدارة الشاطئ ورؤساء الأحياء وكذلك جهاز الإنقاذ والطوارئ لرفع كفاءة منظومة النظافة لاستقبال كل الزوار.



وأكد "فضل"، تخفيض الأسعار لإيجار الشماسى والكراسي، فتستطيع الأسرة ان تتواجد على شاطئ المحافظة بـ50 جنيها فقط في كثير من الأماكن، وهذه مبادرة تم إطلاقها بالعديد من الشواطئ على طول ساحل البحر المتوسط ببورسعيد.

وأوضح مؤجر الشماسى، أن ما يميز شاطئ بورسعيد عن باقي المحافظات المصرية هو أنه شاطئ مجاني مفتوح للجميع وتستطيع أي أسرة أن تتواجد على ساحل البحر دون أن يعترضها أحد.



يذكر أن شاطئ محافظة بورسعيد يمتد إلى ما يقرب من 6 كيلو مترات ويمتد لـ5 أحياء هم: الشرق، العرب، المناخ، الزهور، والغرب، هذا بالإضافة إلى شاطئ مدينة بورفؤاد شرق محافظة بورسعيد.





الأطفال في للشاطئ



الأطفال يلعبون على البحر



الأطفال يمارسون السباحه



السباحة ببحر بورسعيد



السباحه



الشاطئ ببورسعيد اليوم



تجمع الأهالي بالبحر