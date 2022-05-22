جامعة أسيوط تعلن حصول فريقها الطلابي إيناكتس على المركز السابع على مستوى الجمهورية

أسيوط- هيثم البدرى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، بطلاب الجامعة المتميزين بمختلف الكليات وما يتمتعون به من خبرات وقدرات وطاقات إبداعية، وقدرة على الابتكار دائمًا، مشيداَ بما يحققه فريق الجامعة الطلابى "إيناكتس" حصوله على العديد من المراكز المتقدمة خلال مشاركته فى كافة الأنشطة والفعاليات سواء على المستوى المحلى أو الدولى والذى يعد أحد الفرق الطلابية المتميزة بالجامعة والذين استطاعوا تمثيل الجامعة تمثيلاً مشرفاً فى كافة المسابقات على مستوى الجامعات المصرية، معرباً عن تشجيعه المستمر وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لكافة أعضاء الفريق الطلابى والذى يقدم أفكار إبداعية وخلاقة يسهم تطبيقها فى خلق مشروعات قومية وتنموية لخدمة المجتمع والتغلب على مشكلاته.

جاء ذلك تعقيباَ على التقرير المقدم له من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حول حصول فريق طلاب إيناكتس بجامعة أسيوط على المركز السابع من بين 54 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية وذلك خلال مشاركتهم فى مسابقة ريادة الأعمال المجتمعية الإبداعية، والتى نظمتها منظمة "اليونيسيف" وإيناكتس مصر، بحضور جيرمى هوبكنز ممثل اليونيسيف فى مصر، ومن جامعة أسيوط الدكتور محمد العدوى المشرف الأكاديمى للفريق، والدكتور أحمد شريت مساعد المشرف الأكاديمى، ورئيس الفريق كيرلس مدحت.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن المسابقة تهدف إلى نشر فكر ووعى جديد لدى الطلاب المشاركين من خلال تدريبهم على مجالات المهارات الشخصية، ومهارات التعامل مع الآخرين، ومهارات الإبداع والابتكار، وكذلك مرحلة الاستعداد للعمل من خلال تدريبهم وتعليمهم المهارات الحياتية نظرياً وتطبيقياً مما يؤهلهم علمياً ومهارياً ليكونوا مؤهلين لسوق العمل.