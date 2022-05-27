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الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدا ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 27 مايو 2022 01:37 م
الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدا ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء ،   لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب سيناء و جنوب البلاد، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت  :  القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 

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