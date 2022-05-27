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ارتفاع درجات الحرارة اليوم وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الجمعة، 27 مايو 2022 08:00 ص
ارتفاع درجات الحرارة اليوم وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء و جنوب البلاد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24.

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