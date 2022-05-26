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ارتفاع الحرارة غدا وشبورة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الخميس، 26 مايو 2022 02:00 م
ارتفاع الحرارة غدا وشبورة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة شبورة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء و جنوب البلاد
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أغلب الأنحاء، وشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

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