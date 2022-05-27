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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بسيدى سالم كفر الشيخ

الجمعة، 27 مايو 2022 12:17 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بسيدى سالم كفر الشيخ حادث - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق شوغى الزينى سيدى سالم، وجرى نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وغرفة مديرية الصحة و إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق شوفي الزيني بسيدي سالم بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من عطا عبد الحليم محمد، 59 سنة، بكسر في الركبة و الكوع الأيسر وجرح قطعي بالرأس، ووفاء كامل عبد السلام. 55 سنه، كسر بالذراع الأيسر، وأسماء عطا عبدالحليم، 25 سنة بكدمات، وأجريت لهم الإسعافات الأولية باستقبال المستشفي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة.

 




 


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