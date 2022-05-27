وذكرت الهيئة في بيان، نشرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية، أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية وتواصل إطلاق النار على الوحدات الأوكرانية، وتشن ضربات صاروخية مع اعادة تجميع الحشود من جديد، لمحاولة تحقيق بعض المكاسب في اتجاه باخموت، وتعطيل سلاسل التوريد الأوكرانية وعزل الوحدات الأوكرانية عن القوات الرئيسية في دونيتسك.

وأضاف البيان: في اتجاه ليمان، يقوم العدو بالاستطلاع ويحاول الحصول على موطئ قدم في ليمان بدعم من المدفعية. أما في الاتجاه الشمالي الشرقي، يواصل العدو تعزيز غطاء الحدود الأوكرانية الروسية في منطقتي بريانسك وكورسك، ونشر كتيبتين تكتيكيين من القوات المحمولة جواً.

وفي منطقة خاركيف، يقوم العدو بتدريب الأفراد من أجل تجديد وحدات المشاة الآلية والدبابات والمدفعية، وقصف المنطقة التي يمكن أن تنتشر فيها الوحدات الأوكرانية بقذائف وألغام عن بعد //بحسب ما جاء في البيان//.

وأبرز البيان أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، صد المدافعون الأوكرانيون 12 هجومًا للعدو في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، ودمروا دبابة وخمس قطع مدفعية وخمس مركبات قتال مدرعة وخمس مركبات كما أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية طائرة هليكوبتر روسية من طراز Ka-52 وصاروخ كروز وطائرة بدون طيار من طراز Orlan-10.