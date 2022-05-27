"أمن القاهرة" يضبط لصوص وتجار مخدرات وعملة بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت الجهود برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفى هذا الإطار، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) حال استقلالهما إحدى السيارات بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين– 3 بنادق خرطوش – 3 فرد خرطوش– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بمواجهتهما اعترفا بحيازتهُما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهُما غير المشروعة، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما فتم حبس المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم سيارة ربع نقل بسرقة كابلات التليفونات الأرضية التابعة لإحدى شركات الإتصالات من داخل إحدى الكبائن بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) وبحوزتهم (سيارة قيادة أحدهم "مستأجرة" – عدد 25 قطعة من الكابلات النحاسية الخاصة بالتليفونات الأرضية – جوال بداخله 2منشار حدادى) حال قيامهم بسرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية بأسلوب " القص" بإستخدام الأدوات المضبوطة ، وتحميلها على السيارة المضبوطة بحوزتهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التصرف فى الكابلات المستولى عليها بالبيع كخردة فتم حبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل لقطع غيار السيارات - كائن بدائرة القسم) بإكتشافه كسر درج المكتب الخاص به وسرقة مبلغ مالى من داخله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالمحل المشار إليه - مقيم بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالمحل عمله ، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول وكسر الدرج الخاص بالمكتب بإستخدام "آلة حادة" والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة فتم حبس المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنها وإتهامها (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) يعمل لديها بإرتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعمله طرف المُبلغة، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية بالشقة سكنها، خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك استغل عدم تواجد المجنى عليها بالشقة، وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنه، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية فتم حبس المتهم.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محطة وقود كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية) وذلك لقيامه بالتلاعب بالدفاتر الخاصة باستلام حصة السولار الُمدعم المُنصرف للمحطة عمله، وبفحص خزانات المحطة تبين وجود عجز فى كمية من السولار المنصرفة بلغت (1345 لتر سولار مُدعم) بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مطبوعات ورقية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وطباعة بندرول خاص بإحدى الجهات الحكومية وحيازته كميات من المطبوعات الورقية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (20000 علبة شاى مدون عليها إحدى العلامات التجارية – 95000 علبة معسل فارغة مدون عليها إسم إحدى العلامات التجارية – 60 كرتونة لاصق مدون عليه إسم إحدى الشركات – 4500 كرتونة فارغة مدون عليها أسماء عدة شركات – 480000 مطبوعات بندرول خاصة بإحدى الجهات الحكومية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل " له معلومات جنائية" ، عامل بذات المحل - مقيمان بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من المحل ملك الأول والكائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل المشار إليه وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة فتم حبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – نجلته) بأنه أثناء قيام الثانية بركن السيارة خاصتها فوجئت بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديها " باستقلال السيارة صحبتها بالمقعد الخلفى وقام بالإستيلاء منها على مبلغ مالى كرهاً عنها باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ولاذ بالفرار، أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة الدقهلية) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض " مطواة " المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم ، وإتهمته بسرقتها بالإكراه فتم حبس المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل مشغولات ذهبية - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى ، ويتخذ من دائرة قسم شرطة عين شمس مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فتم حبسه.